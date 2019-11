Maniero: "Ibra? Se sta bene fisicamente, fa ancora la differenza"

Filippo Maniero, ex attaccante rossonero, ha detto la sua ai microfoni di TMW Radio su Zlatan Ibrahimovic: "Se sta bene fisicamente e vuole ancora giocare, è un giocatore che può fare ancora la differenza. Da qui a dire che arrivi in Italia ce ne passa. Come giocatore, sposta gli equilibri di una squadra. Se sta bene, fa la differenza. Bologna sarebbe la soluzione più incredibile rispetto a Milan e Napoli. L'amicizia con Mihajlovic? Beh si guarda anche a queste cose tra giocatori".