Milan, il consiglio di Brocchi: "Per la prossima stagione serve un centrale di livello europeo"

La stagione del Milan sta purtroppo andando ben al di sotto delle aspettative. Cristian Brocchi, ex giocatore ed ex allenatore rossonero, ha commentato così alla Gazzetta dello Sport l'annata deludente del Diavolo: "Con tanti cambiamenti è difficile trovare continuità di rendimento. La rosa rossonera però è forte e in vista della prossima stagione, se vogliamo trovare un reparto dove fare un innesto, punto sulla difesa: secondo me servirebbe un centrale di livello europeo".

Brocchi, in vista del derby di Coppa Italia di questa sera, ha dichiarato: "Il derby è una gara dal sapore particolare. Soprattutto quelle che valgono per lo scudetto. Io ho avuto la fortuna di giocare gli euro derby, nelle semifinali di Champions 2002- 03, e vi assicuro che quelli sono stati incredibili. Il Milan non vince la Coppa Italia dal 2023? Io la ricordo con affetto perché è stata il coronamento di una stagione fantastica, nella quale abbiamo vinto la Champions contro la Juve. La Coppa Italia allora si assegnava in due gare e la seconda l’abbiamo disputata dopo la finale di Manchester. Il 4-1 dell’andata all’Olimpico ci ha permesso di scendere in campo più tranquilli e abbiamo messo... la ciliegina sulla torta".