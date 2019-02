In merito al suo lavoro in rossonero, l'ex ds Massimiliano Mirabelli ha dichiarato a Radio Sportiva: "Era impossibile costruire una squadra in una sessione sola di mercato, oggi si vedono piano piano i frutti di una squadra con tanti giovani e tanti italiani. Con il tempo crescerà e darà grande soddisfazione al popolo rossonero. Mi spiace non aver avuto il tempo di raccogliere i frutti del lavoro svolto, ma è stata un'esperienza per me straordinaria".