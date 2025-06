MN - Amelia: "Allegri? Al mio Milan ha dato spensieratezza e motivazione per tornare a vincere lo scudetto"

Marco Amelia, ex portiere rossonero, ha rilasciato queste parole ai microfoni di MilanNews.it:

Il ritorno di Allegri al Milan è la scelta migliore possibile?

"Sì, decisamente. Ho detto qualche settimana fa che se fossi stato al Milan avrei puntato su chi già conosceva l’ambiente. Perché, purtroppo, gli ultimi allenatori passati dal Milan hanno pagato la poca conoscenza dell’ambiente e del club in cui sono entrati. E il Milan è un club a parte in tutto il mondo. Pertanto allenatori come Allegri o come poteva essere Ancelotti, conoscendo già l’ambiente, non pagano lo scotto di chi non conosce il Milan e possono iniziare dal giorno uno a lavorare con i giusti valori, la giusta mentalità, mantenendo quella filosofia di un club che ha fatto la storia del calcio".

Ricordando la tua esperienza comune col tecnico livornese che ricordi hai? Cosa ti ha insegnato e cosa ha dato al gruppo?

"Io ho conosciuto Allegri alla sua prima esperienza in un top club dopo tanti anni di gavetta tra C-B e la Serie A fatta a Cagliari. Naturalmente, agevolato da uno spogliatoio fatto di grandi uomini e da dirigenti di spessore come Braida e Galliani, difficili da trovare al giorno d'oggi. Sicuramente mi ha insegnato che ci si può imporre, essendo se stessi e che da solo non vai da nessuna parte. Analizzando la sua gestione di quegli anni, ho capito che se hai dei campioni in rosa non si possono trattare tutti allo stesso modo, soprattutto se poi li hai provenienti da diverse nazionalità, perché ognuno ha una sua intelligenza interculturale. A quel gruppo che non vinceva il campionato da tanti anni, ha dato spensieratezza e motivazione per tornare a vincere lo scudetto".