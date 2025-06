MN - Amelia: "Allegri è stata la scelta migliore possibile per il Milan"

Marco Amelia, ex portiere rossonero, ha rilasciato queste parole ai microfoni di MilanNews.it:

Marco, Inter a parte in questa girandola di allenatori l'indirizzo del calcio italiano porta all'usato sicuro: Sarri torna alla Lazio, Allegri al Milan, Gasperini a 67 anni alla Roma e la Nazionale a Ranieri. Non c'è più coraggio di osare in Italia?

"Non c’entra nulla il coraggio. Tutti questi allenatori, che oggi sono delle certezze e hanno fatto tanti anni di grandi risultati, hanno fatto un percorso di gavetta. Alla fine si prendono critiche assurde, ma restano quelli più continui. Vedo molti giovani allenatori delle ultime generazioni che vogliono avere tutto e subito. Mi dispiace, ma il percorso non può essere questo. Non conosco nessun tipo allenatore che sia stato messo seduto su una panchina senza esperienza, ma solo con il bagaglio da ex calciatore. Poi, per carità, le occasioni te le danno lo stesso, perché essendo stati ex calciatori tra dinamiche dei club e rapporti con gli agenti abbiamo visto tanti senza esperienza, sedersi su panchine di prestigio. Ma i percorsi vanno seguiti, io personalmente lo sto facendo anche se poi nelle categorie inferiori c’è da mettersi le mani nei capelli perché spesso hai a che fare con dirigenti o presidenti che non sanno neanche cosa significa fare il calcio e pensano anche di essere migliori di chi sta in serie A".

Il ritorno di Allegri al Milan è la scelta migliore possibile?

"Sì, decisamente. Ho detto qualche settimana fa che se fossi stato al Milan avrei puntato su chi già conosceva l’ambiente. Perché, purtroppo, gli ultimi allenatori passati dal Milan hanno pagato la poca conoscenza dell’ambiente e del club in cui sono entrati. E il Milan è un club a parte in tutto il mondo. Pertanto allenatori come Allegri o come poteva essere Ancelotti, conoscendo già l’ambiente, non pagano lo scotto di chi non conosce il Milan e possono iniziare dal giorno uno a lavorare con i giusti valori, la giusta mentalità, mantenendo quella filosofia di un club che ha fatto la storia del calcio".