MN - Antonini: "Gattuso grande uomo. Voto? Assolutamente 10"

Durante la trasmissione “Milan News” su Radio Monte Carlo Sport, l'ex rossonero Luca Antonini ha parlato così di Rino Gattuso: "Ha dimostrato ancora una volta che tipo di uomo è. E' partito con questa squadra da una situazione brutta e ha chiuso ad un solo punto dalla Champions. Ha dimostrato di essere un buonissimo allenatore, ha dato un gioco al Milan. Voto? Assolutamente 10, al professionista e all'uomo. Nuovo allenatore? Credo che serva dare un progetto al nuovo allenatore e tenerlo per almeno due o tre stagioni. Gazidis, all'Arsenal, ha avuto sempre Wenger in panchina quindi è abituato ad avere lo stesso tecnico per diversi anni. La mentalità di questa proprietà credo sia diversa da quella italiana".