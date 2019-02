MN - Bianchessi su Donnarumma: "Stiamo parlando di un campione, non di un giocatore normale"

Domani è in programma Lazio-Milan, match di andata della semifinale di Coppa Italia. E in vista di questa sfida, Mauro Bianchessi, ex Milan e attuale responsabile del settore giovanile biancoceleste, ha parlato così di Gigio Donnarumma: "Domani se riesco passerò a salutarlo come tutti gli altri miei giocatori (Cutrone, Calabria, Conti e Caldara). Se lo temo? Stiamo parlando di un campione, non di un giocatore normale".