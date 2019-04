MN - Collovati: "Milan in affanno fisicamente, non è un problema tattico. Allucinante il gol preso contro l'Udinese"

Durante la trasmissione “Milan News” su Radio Monte Carlo Sport, l'ex rossonero Fulvio Collovati ha parlato così del momento del Milan: "Non è andato bene nelle ultime tre partite, nelle quali ha fatto un solo punto. Sabato ho visto un Milan in affanno fisicamente, non è un problema tattico. Contro l'Udinese ho visto una squadra prevedibile. E' un peccato questo calo nel finale di stagione. Io sono convinto che farà una grande prestazione a Torino. Il Milan deve riprendersi anche dal punto di vista mentale. L'ingresso di Okaka ha messo in difficoltà i rossoneri. E poi non si può prendere un gol del genere, è una cosa allucinante perchè non ci possono essere in copertura Biglia e Calhanoglu. E' davvero inspiegabile. Contro la Juve, il Milan può fare la sua partita preferita, cioè difendere e ripartire. Quando devono fare gioco, i rossoneri sono troppo prevedibili".