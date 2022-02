MN - Fuser su Pioli: "Sta dimostrando di essere un allenatore da grande squadra"

Intervistato da Milannews.it, l'ex rossonero Diego Fuser ha commentato così il lavoro di Stefano Pioli sulla panchina del Milan: "Ha dimostrato con i fatti, con il lavoro e con la sua crescita di essere assolutamente un allenatore da grande squadra, un top manager. Si è conquistato la fiducia della squadra e dei ragazzi e questa cosa va vista come la più importante in assoluto. La sua qualità migliore? Il rapporto con i giocatori. Ognuno di questi crede tantissimo in quello che Pioli trasmette. Sono sinceramente contento per lui”.