MN - Mesbah: "Bennacer? Il Milan ha perso un giocatore fortissimo"

Nell’intervista rilasciata a Milannews.it, l'ex terzino rossonero Djamel Mesbah ha parlato anche di Theo Hernandez, Zlatan Ibrahimovic e Ismael Bennacer. Ecco le sue parole:

Da ex terzino sinistro, come giudichi il rendimento di Theo Hernandez?

"Finché c'era Pioli era uno dei più forti d'Europa e a livello offensivo faceva cose incredibile. Oggi è l'immagine della squadra ma non è lui il problema. Se va male è perché si trova in un contesto dove le cose non funzionano. Infatti con Pioli la squadra girava e lui aveva sempre le praterie sulla sinistra. Non è una questione personale, ma collettiva. Non credo che sia a fine ciclo col Milan, ha tutto per ritrovare il livello di 1-2 anni fa".

Ibrahimovic è stato tuo compagno di squadra, oggi è dirigente. Che effetto ti fa?

"Ho conosciuto Ibra per sei mesi. Grande giocatore, grande personalità. So bene cosa può dare a livello motivazionale. Certo, poi parla il campo e non ci si inventa dirigenti, quindi serve dargli tempo. Con tempo e pazienza si costruiscono i cicli, non è un caso che le big d'Europa si tengano allenatori e dirigenti per diversi anni".

Bennacer a gennaio è andato via

"Per me il Milan ha perso un giocatore fortissimo e lo si sta vedendo già a Marsiglia. Nel calcio moderno un giocatore simile, per qualità e quantità, è merce rara".