MN - Raducioiu su Piatek: "Meglio quando gioca come unica punta"

Intervistato da Milannews.it, l'ex rossonero Florin Raducioiu ha parlato così di Piatek: "A me è piaciuto l’anno scorso, dove giocava da unica punta. Nel sistema del 4-3-3 mi piaceva molto, tra due esterni offensivi. Non mi convince molto questo modo di giocare con il trequartista e i due attaccanti, per me si pestano un po’ tutti i piedi. Per me lui deve giocare da prima punta da solo, senza una spalla".