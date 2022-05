Montolivo: "Maldini, Pioli e Massara sono stati gli artefici di questo Milan"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto a DAZN dopo la vittoria dello scudetto del Milan, l'ex rossonero Riccardo Montolivo ha dichiarato: "Maldini, Pioli e Massara sono stati gli artefici di questa squadra. Hanno puntato su giocatori che l'hanno scorso non avevano convinto del tutto come Tonali e Leao. La società ha fatto un grandissio lavoro. La dinastia Maldini non finisce mai visto che Paolo in società e Daniel in campo hanno vinto questo scudetto".