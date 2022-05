Montolivo su Ibra: "Ha cambiato la mentalità di tutto l'ambiente rossonero"

MilanNews.it

In merito all'apporto di Ibrahimovic, Riccardo Montolivo, ex giocatore rossonero, ha spiegato a DAZN: "Lui ha cambiato la mentalità di tutto l'ambiente, ha aiutato i giovani. Dopo le vittorie ti viene voglia di continuare, sarà combattutto. Prenderà la decisione migliore, mollare adesso non è facile. Ibra ha vinto tanto, ma credo che sia una delle vittorie più speciali per lui".