Monza, Galliani: "Serie A emozione unica. Lombardia locomotiva d'Italia anche nel calcio"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato a margine della premiazione per la promozione in Serie A avvenuta questa mattina presso la Regione Lombardia: "Abbiamo sfiorato la Serie A tante volte, anche negli anni '70, oltre all'anno scorso. La mia mamma era nipote di un presidente del Monza negli anni '30. Quando incontro Berlusconi e gli cedo metà della mia azienda gli diamo la disponibilità di lavorare giorno e notte, salvo poter seguire il Monza in casa e in trasferta. Io faccio 10 anni di Monza, poi Berlusconi mi chiede di andare al Milan dove sono stato in prestito per 31 anni prima di tornare a casa. Per me, monzese, ricordare da bambino che mi portava a vedere il Monza tutte le domeniche, la promozione è stata un'emozione grande e forte. Ringrazio la regione con due maglie, con la Lombardia che si conferma locomotiva d'Italia anche nello sport. Cinque squadre in Serie A, prima e seconda nel campionato, vittoria dell'Olimpia nel basket e 20% del Pil nazionale: c'è da essere orgogliosi di essere lombardi".