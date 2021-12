Morfeo sul Milan: "È in testa e ci resterà fino alla fine"

Domenica Morfeo, ex giocatore rossonero, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport del Milan primo in classifica in Serie A: "È in testa, ci resterà fino alla fine. Io penso che il Milan sia più forte, perché ha maggiore equilibrio tra i reparti. Difesa solida, centrocampo che imposta e martella, attacco che segna. Difficilmente sbagliano l’approccio alla partita, grazie anche alla mentalità che trasmette la società".