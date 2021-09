Nesta: "Tomori ha una velocità pazzesca. Romagnoli? Deve tornare ai livelli di qualche tempo fa, può riuscirci"

Alessandro Nesta, ex difensore rossonero, intervistato dal Corriere della Sera, ha rilasciato queste dichiarazioni su Tomori e Romagnoli: "Tomori ha una velocità pazzesca. E margini di crescita: può migliorare ancora. Romagnoli? Alessio deve tornare ai livelli di qualche tempo fa, può riuscirci. Non si resta al Milan sette anni se non si è ottimi giocatori".