Nuova avventura per Bakayoko: è un nuovo giocatore del PAOK Salonicco

L'ex Milan Tiemoue Bakayoko è pronto ad iniziare una nuova avventura in carriera. Stando infatti a quanto comunicato lui stesso in un post social pubblicato nelle scorse ore, il centrocampista francese ha lasciato il Lorient per diventare un calciatore del PAOK Salonicco, compagine greca che quest'anno giocherà in Europa League.