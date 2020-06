Pancaro: "Coppa Italia? Stesse possibilità per tutte e quattro le squadre"

Giuseppe Pancaro, allenatore della Pistoiese, si è collegato in diretta ai microfoni de La Domenica Sportiva su Rai 2 e in merito alla ripresa del calcio in Italia ha dichiarato: "Sicuramente ci sarà tantissima voglia. Non essendoci precedenti non sappiamo molto, se non per l'esempio della Germania in cui i valori tecnici sono stati rispettati. Credo sarà così anche in Serie A, con una lotta alla pari tra Juve e Lazio. In Coppa Italia, con partita secca, vedo invece le stesse possibilità per tutte e quattro le squadre".