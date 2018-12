Panchina cercasi: Donadoni, tra il ritorno al Bologna e altre tentazioni

Nel caso in cui il Bologna dovesse decidere di dire addio ad Inzaghi, c'è un Roberto Donadoni già in allerta. L'allenatore bergamasco, infatti, conserva un contratto fino a giugno 2019 con il club felsineo e sul piatto, per quanto riguarda l'ingaggio, ballano ancora circa 600 mila euro. Ecco perché se dovesse saltare Pippo il nome più probabile per la sostituzione sarebbe quello di Donadoni, che accetterebbe anche volentieri un ritorno sulla panchina rossoblù. Per lui si è parlato anche di Anderlecht, addirittura di Milan quando Gattuso era appena ad un filo, ma la soluzione più realistica continua ad essere quella di un ritorno in rossoblù. Non c'è dubbio comunque circa le qualità del tecnico ex Parma, Napoli e non solo: in caso di nuovo esonero in Serie A, di certo il nome di Donadoni sarà uno dei più gettonati.

Nome: Roberto Donadoni

Nazionalità: italiano

Ultima squadra: Bologna

Rumors sul futuro: Bologna, Milan, Anderlecht.