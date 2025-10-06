Panucci: "Leao? Può fare la prima punta, ma deve lavorare tanto"

Presente negli studi di Pressing, Christian Panucci, ex difensore rossonero, ha commentato così il pareggio senza reti del Milan contro la Juventus: "Ai punti avrebbe meritato il Milan. All'inizio entrambe le squadre hanno fatto male, erano troppo lente. Poi il Milan ha fatto qualcosa in più quando ha trovato la profondità, ma è stata una gara deludente sotto il profilo tecnico. Leao? Può fare la prima punta. E' chiaro che se deve farlo in tutte le partite, deve lavorare tanto".

Ai microfoni di DAZN dopo il match contro la Juventus, Allegri ha dichiarato: "Non è che per lui è una posizione nuova, se non sbaglio al Lille da ragazzo giocava già da centravanti. Il movimento che fa sulla palla di Modric è stato un movimento da centravanti, ha fatto un taglio meraviglioso. Però quando arriva lì uno come lui deve fare gol. Le qualità tecniche, basta vedere questa giocata in cui calcia da metà campo, è una giocata da giocatore geniale. Deve fare un salto che quando arriva lì deve capire che deve determinare perché è importante per la squadra”.

