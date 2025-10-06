Panucci su Juventus-Milan: "Ai punti avrebbe meritato la squadra di Allegri"

vedi letture

Presente negli studi di Pressing, Christian Panucci, ex difensore rossonero, ha commentato così il pareggio senza reti del Milan contro la Juventus: "Ai punti avrebbe meritato il Milan. All'inizio entrambe le squadre hanno fatto male, erano troppo lente. Poi il Milan ha fatto qualcosa in più quando ha trovato la profondità, ma è stata una gara deludente sotto il profilo tecnico. Leao? Può fare la prima punta. E' chiaro che se deve farlo in tutte le partite, deve lavorare tanto".

Questo il tabellino di Juventus-Milan, match valido per la sesta giornata di Serie A.

JUVENTUS-MILAN 0-0

LE FORMAZIONI

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani (dal 86’ Kostic), Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceição (dal 69’ Thuram), Yldiz (dal 69’ Openda); David (dal 69’ Vlahovic). A disp.: Perin, Pinsoglio; João Mario, Pedro Felipe; Adžić, Koopmeiners, Zhegrova. All. Tudor.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana (dal 63’ Loftus-Cheek), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Gimenez (dal 63’ Leao). A disp.: Pittarella, Terracciano; Athekame, De Winter, Odogu, Ricci, Nkunku. All. Allegri.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Note: 53’ Pulisic rigore sbagliato

Ammoniti: 45’ Fofana, 49’ Locatelli, 59’ Bartesaghi, 74’ Gatti.

Recupero: 1’ 1T, 3’ 2T.