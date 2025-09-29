Panucci: "Modric? Ha una testa superiore a tutti e sta facendo la differenza anche a 40 anni"

L'ex difensore rossonero Christian Panucci, presente negli studi di Pressing, ha parlato così di Christian Pulisic: "E' un giocatore da due anni sta facendo benissimo al Milan. Ha una qualità incredibile negli ultimi 30 metri. La sostituzione dopo il rosso ad Estupinan? Allegri ha sacrificato Pulisic, che non stava benissimo. Il cambio ci sta".

Su Modric, invece, Panucci ha dichiarato: "La sua intelligenza calcistica è incredibile, gioca con la sigaretta in bocca in Italia. Ha una testa superiore a tutti e sta facendo la differenza anche a 40 anni".

L'ex rossonero ha infine commentato anche la vittoria del Milan contro il Napoli: "Sono tre punti importanti perchè danno al Milan il primo posto in classifica e possono dare maggiore convinzione al gruppo di potersela giocare fino alla fine. E' una vittoria importante, anche se il campionato è ancora lungo".

