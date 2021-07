Papin su Giroud: "E' un vero centravanti, porterà tanti gol al Milan"

Jean-Pierre Papin, ex attaccante rossonero, ha commentato così alla Gazzetta dello Sport l'arrivo al Milan di Olivier Giroud: "Che cosa porterà al Milan? Primo, i gol: Olivier sa segnare. Poi esperienza e peso: è un uomo d’area come non ce ne sono più. So che i tifosi soffrono perché tanti '9' al Milan hanno fallito di recente: forse non si trattava di veri centravanti. Giroud lo è. Anche se va per i 35 anni ha una fame incredibile, se ha scelto il Milan e la Serie A è perché vuole fare grandi cose".