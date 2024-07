Paquetà rischia l'interdizione a vita: il West Ham valuta di portare la FA in tribunale

Il West Ham potrebbe presto dichiarare guerra alla FA. Gli Hammers stanno valutando la possibilità di portare in tribunale la Federcalcio inglese per la possibile espulsione di Lucas Paquetà, dopo essere stato accusato di aver presto deliberatamente dei cartellini gialli in 4 partite di Premier League contro Leicester, Aston Villa, Leeds e Bournemouth.

La situazione

Se l'accusa, riporta The Sun, giudicasse colpevole il centrocampista brasiliano ex Milan di quanto sopracitato, imporrebbe al giocatore di lasciare il calcio a vita. Al momento il classe '97 è libero di giocare con la maglia del West Ham fino al completamento del processo disciplinare e ha anche negato qualsiasi illecito a lui tacciato. Ma come anticipato, appunto, gli Irons starebbero pensando di rivolgersi alla Corte Arbitrale dello Sport di Losanna per evitare che la FA prenda in esame il caso.