Paquetá rischia la squalifica a vita: è chiamato a testimoniare nelle prossime settimane

Lucas Paquetá verrà presto ascoltato dalla commissione disciplinare della Federcalcio inglese (FA) nell’ambito dell’inchiesta per presunta manipolazione di partite in Premier League. Il centrocampista brasiliano del West Ham è accusato di aver cercato volontariamente di ricevere cartellini gialli tra il 2022 e il 2023 per favorire alcune scommesse piazzate da conoscenti in Brasile. Secondo Sky Sports, si parla di circa 60 puntate di basso importo, ma sufficienti ad attirare l’attenzione delle autorità.

Una prima udienza si è già tenuta a marzo, ma è stata rinviata. Ora Paquetá, che respinge con forza ogni accusa, dovrà comparire davanti a una commissione indipendente nelle prossime settimane. Il rischio, qualora fosse giudicato colpevole, è una squalifica a vita. “Mi batterò fino alla fine per difendere il mio nome”, aveva dichiarato in un comunicato all’indomani delle accuse.

A prendere le sue difese è intervenuta anche sua moglie. Maria Eduarda Fournier, e madre dei due figli di Paquetá: "Non ho mai detto nulla qui, e forse non avrei dovuto farlo! Mio marito ha un atteggiamento e una forza che ammiro e che mi impressiona. Sono due anni che viviamo questo incubo e lui è sempre forte... ha sempre avuto in mente che si sarebbe difeso solo nel momento e nel luogo giusti! Non c’è nulla contro di lui. Non ve ne siete accorti? Alla fine, Dio sa tutto, e solo lui sa perché stiamo passando tutto questo! E solo grazie a lui stiamo bene e viviamo felici come famiglia! Desidero solo che la gente lo rispetti... Le persone sono cattive e ingiuste, e non sanno nulla!", ha scritto su Instagram.