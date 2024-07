Paquetà scappa dall'Inghilterra? Trattativa in corso tra Flamengo e West Ham

Nel 2019 Lucas Paquetà lasciò il Flamengo per fare il grande salto in Europa. Lo acquistò il Milan, dove non riuscì però ad esprimere appieno il suo potenziale. Il centrocampista brasiliano passò poi all'Olympique Lione e ppoi al West Ham nel 2022, club nel quale è stato capace di mostrare tutto il suo talento.

Adesso però, a cinque anni di distanza dal suo addio al Brasile, Paquetà potrebbe tornare in patria. E proprio nella società nella quale è cresciuto (nove anni nelle giovanili e quattro in prima squadra tra il 2007 e il 2019), il Flamengo. Secondo Globoesporte, infatti, la dirigenza Mengão è in trattativa con il West Ham per riportare Paquetà in Brasile.

I contatti tra Flamengo ed Hammers sono partiti e nei prossimi giorni una delegazione brasiliana è attesa in Inghilterra. Il West Ham potrebbe essere disposto a cederlo, considerando anche i problemi disciplinari (è accusato di aver truccato alcune partite) del giocatore che è finito nel mirino della FA e rischia una squalifica. Il Flamengo vuole approfittare della situazione.