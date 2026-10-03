Pato: "Mi piace tanto Pulisic. Peccato che Leao sia andato via"

L'ex rossonero Alexandre Pato ha rivelato al Festival dello Sport di Trento chi gli piace di più del Milan attuale

In merito al Milan attuale, Alexandre Pato, ex attaccante rossonero, ha dichiarato durante il suo intervento come ospite al Festival dello Sport di Trento:

Sul Milan attuale: "Lo seguo sempre. Rispetto al mio Milan è cambiato tanto, così come è cambiato tutto il calcio. Il mio Milan era la squadra più forte del mondo. Nei giorni scorsi, ho parlato con Cardinale, lui è convinto che il Milan tornerà a vincere. Non è facile, i tifosi vogliono vincere subito, ma sono sicuro che farà di tutto per riportare il Milan a vincere. Il Milan mi tocca sempre il cuore, giocare con Modric mi sarebbe piaciuto, spero che Luka possa fare bene".

Su chi gli piace del Milan attuale: "Mi piaceva tanto Leao, peccato che sia andato via. Mi piace tanto anche Pulisic, ha il coraggio di prendere la palla e di puntare la porta. Ora è tornato a segnare, ha più fiducia e speriamo che possa aiutare il Milan a tornare in Champions".