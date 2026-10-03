3 ottobre 1976: Fabio Capello segna la sua prima rete in rossonero

3 ottobre 1976: Fabio Capello segna la sua prima rete in rossoneroMilanNews.it
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Oggi alle 17:25Gli ex
di Enrico Ferrazzi
Il 3 ottobre 1976, in occasione di un Milan-Perugia di Serie A, Fabio Capello ha segnato la sua prima rete con la maglia rossonera

Il 3 ottobre 1976, in occasione di un Milan-Perugia valido per la prima giornata di Serie A, Fabio Capello ha segnato la sua prima rete con la maglia rossonera: l'ex centrocampista milanista, che poi da allenatore ha vinto tutto sulla panchina del Diavolo, ha segnato la rete del momentaneo 2-0 (2-1 il risultato finale).

Questo il tabellino del match riportato da magliarossonera.it:

MILAN-PERUGIA 2-1

Reti: 20' Maldera, 23' Capello, 43' Vannini

MILAN: Albertosi, Collovati, Maldera, Morini (59' Sabadini), Bet, Turone, Rivera, Capello, Silva, Biasiolo, Calloni - All.: Marchioro.

PERUGIA: Marconcini, Nappi, Ceccarini, Frosio, Niccolai, Agroppi (73' Pin), Scarpa, Curi, Novellino I, Vannini, Amenta - All.: Castagner.

Arbitro: Pieri