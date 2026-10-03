Lo scherzo a Gattuso e il profumo di Beckham: gli aneddoti raccontati da Alexandre Pato

L'ex attaccante del Milan Alexandre Pato, intervenuto al Festival dello Sport a Trento, ha raccontato alcuni aneddoti che risalgono a quando era un giocatore rossonero

Alexandre Pato, ex attaccante che ha vestito la maglia del Milan dal 2007 al 2013, ha commentato così la sua esperienza in rossonero durante il suo intervento al Festival dello Sport di Trento:

Sul gol al Barcellona dopo pochi secondi: "E' stata una grande emozione. E' stato bellissimo perchè tutti si ricordano di quel gol, è davvero speciale. Lo farò vedere tutti i giorni a mio figlio prima di andare a scuola (ride, ndr)".

Sull'arrivo al Milan: "Quando mi hanno proposto il Milan avevo altre offerte, ma io volevo il Milan perchè c'erano tanti brasiliani, tra cui anche Ronaldo. Alla Play Station giocavo spesso con il Milan, il mio sogno era diventato realtà. I brasiliani mi hanno aiutato tanto, stavo tanto con loro. Ho sempre voluto diventare come Ronaldo e al Milan ho potuto giocare con lui".

Su Ancelotti: "Mi è stato sempre vicino, siamo ancora in contatto. Mi ha aiutato tanto. Uno dei gesti più carini che ho avuto in carriera è quando mi ha preso per mano e mi ha presentato al resto della squadra. Mi ha insegnato tanto. Ora spero possa fare bene anche da ct del Brasile".

Sui compagni di squadra al Milan: "C'era il tavolo dei brasiliani, quello degli italiani e quello del resto del mondo. Un giorno volevo fare uno scherzo a Gattuso, ma mi ha preso per i capelli (ride, ndr). In quel momento al Milan c'erano tanti campioni. Cafu finiva l'allenamento e poi restava in palestra per allenarsi ancora. Mi ha insegnato tanto. Anche Maldini è stato un grande esempio, così come Beckham, un giocatore che ho sempre seguito. Un giorno, dopo la doccia, mentre lui faceva la doccia, sono andato al suo armadietto e ho visto che profumo usava. Ancora oggi uso quel profumo. Siamo diventati amici, è una persona che prendo come esempio visto che anche lui è il proprietario di una squadra".