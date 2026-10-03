Pato e la passione per il tennis: "Non vedo l'ora di incontrare Federer"

L'ex rossonero Alexandre Pato ha parlato anche della passione per il tennis ed in particolare per Roger Federer

Nella lunga intervista rilasciata a Trento in occasione del Festival dello Sport, l'ex rossonero Alexandre Pato ha parlato anche del fatto di aver acquistato una squadra inglese e della passione per il tennis:

Sull'acquisto del Northampton Town, club inglese che milita in League Two: "Sto studiando tanto per questo progetto, ho fatto diversi corsi anche. Se volevo restare nel calcio, volevo farlo facendo il proprietario. Obiettivo? Arrivare un giorno in Champions".

Sulla passione per il tennis: "Non vedo l'ora di incontrare Federer. Avevo chiesto ad un amico che lo conosceva la racchetta di Roger e poco dopo me l'ha portata con il suo autogrado e la dedica. Un giorno dovevo giocare a tennis, ho usato quella racchetta e la dedica si è cancellata. Quindi faccio un appello a Federer se possiamo rivederci così può ridarmi la sua racchetta autografata".