Pato e le esperienze da calciatore in Cina, Stati Uniti, Inghilterra e Spagna: "In ognuna ho imparato qualcosa"

Alexandre Pato, ex attaccante del Milan, ha parlato delle sue esperienze da calciatore in Cina, Stati Uniti, Inghilterra e Spagna

Alexandre Pato, ospite al Festival dello Sport, ha parlato così delle sue esperienze da calciatore in Cina, Stati Uniti, Inghilterra e Spagna:

Sull'esperienza in Cina: "Dovevo andare al PSG, dovevo guadagnare tanti soldi, ma l'affare è saltato. Sono tornato in Brasile e dopo qualche anno è arrivata un'offerta in Cina. Ho parlato con Cannavaro che era l'allenatore. Sono andato lì anche per i soldi. Quando sono arrivato in Cina, la mia testa è cambiata, volevo aiutare anche i compagni di squadra. Sono stati due anni bellissimi".

Sull'esperinza ad Orlando: "Ho avuto un grave infortunio, ma sono stati due anni belli. In quel periodo eravamo solo io e mia moglie. E' stata un'esperienza bella, la tengo nel cuore".

Sulle esperienze in Inghilterra e Spagna: "In Inghilterra sono stato in prestito. E' stato bello, ma non mi piacuto come si sono comportati. Al Chelsea ho giocato solo due partite, ma un gol sono riuscito a farlo. Poi sono tornato in Brasile e vi racconto che ho chiamato Bonera, mio ex compagno al Milan, per dirgli se cercava un attaccante. Pochi giorni dopo mi ha chiamato il tecnico del Villarreal per chiedermi se volevo davvero andare a giocare in Spagna. Lì ho imparato a gestire il mio corpo. In ogni esperienza che ho avuto ho imparato qualcosa".