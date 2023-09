Petagna ritrova il Milan: il suo bilancio con e contro i rossoneri

Andrea Petagna oggi affronterà il Milan da avversario dopo aver vestito la maglia rossonera. L'attaccante ha 3 presenze all'attivo con il Milan, tutte totalizzate nel 2013 quando fece l'esordio assoluto in Serie A. Nella sua carriera Petagna ha poi affrontato i rossoneri in 12 occasioni, segnando un gol alla sua ex squadra in una sola occasione, nel 2018 quando militava nella Spal.