Piatek: "I primi mesi al Milan sono stati positivi. Avevamo un allenatore con un’idea di calcio, poi però..."

In merito alla sua esperienza in rossonero, Krzysztof Piatek, ex attaccante rossonero che ora gioca in Qatar, ha raccontato a Sky: "I primi mesi sono stati molto positivi. Avevamo un allenatore con un’idea di calcio e mi sono trovato bene con il suo sistema di gioco. L’anno dopo è cambiato l’allenatore e anche la dirigenza, io ero molto giovane, mi avevano comprato per tanti soldi e avevo tanta pressione nella testa e nei piedi… non era facile. Quando ripenso a quella esperienza penso che possa fare meglio.

Qual è il mio ricordo più bello in Serie A? I primi mesi al Milan e i sei mesi al Genoa, lì ho segnato praticamente in tutte le partite e i tifosi erano molto legati a me, ho sempre quel ricordo. È stato molto bello anche l’inizio al Milan, sono arrivato lì da giovane, sono nato in un piccolo paese polacco e mi sono ritrovato a giocare davanti 70mila persone”.

