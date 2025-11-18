Piatek: "I primi mesi al Milan sono stati positivi. Avevamo un allenatore con un’idea di calcio, poi però..."

Oggi alle 22:40Gli ex
di Enrico Ferrazzi

In merito alla sua esperienza in rossonero, Krzysztof Piatek, ex attaccante rossonero che ora gioca in Qatar, ha raccontato a Sky: "I primi mesi sono stati molto positivi. Avevamo un allenatore con un’idea di calcio e mi sono trovato bene con il suo sistema di gioco. L’anno dopo è cambiato l’allenatore e anche la dirigenza, io ero molto giovane, mi avevano comprato per tanti soldi e avevo tanta pressione nella testa e nei piedi… non era facile. Quando ripenso a quella esperienza penso che possa fare meglio. 

Qual è il mio ricordo più bello in Serie A? I primi mesi al Milan e i sei mesi al Genoa, lì ho segnato praticamente in tutte le partite e i tifosi erano molto legati a me, ho sempre quel ricordo. È stato molto bello anche l’inizio al Milan, sono arrivato lì da giovane, sono nato in un piccolo paese polacco e mi sono ritrovato a giocare davanti 70mila persone”.
 