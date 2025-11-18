Piatek: "Auguro al Milan di vincere lo scudetto. Mi manca l’atmosfera di San Siro"

Krzysztof Piatek, ex attaccante rossonero che ora gioca in Qatar, ha dichiarato ai microfoni di Sky: "Se seguo ancora la Serie A e le mie ex squadre? Sì, guardo il Genoa, il Milan e anche la Fiorentina. Il Milan sta facendo belle cose e penso possa continuare così. Il Genoa deve fare di più. Sono un grande tifoso di queste due squadre e auguro il meglio a entrambe. Che messaggio mando ai tifosi del Milan? Mi manca tanto l’atmosfera di San Siro. Gli auguro di vincere lo scudetto, il Milan è un grande club e merita di vincere”.

In merito alla sua esperienza in rossonero, il polacco ha raccontato: "I primi mesi sono stati molto positivi. Avevamo un allenatore con un’idea di calcio e mi sono trovato bene con il suo sistema di gioco. L’anno dopo è cambiato l’allenatore e anche la dirigenza, io ero molto giovane, mi avevano comprato per tanti soldi e avevo tanta pressione nella testa e nei piedi… non era facile. Quando ripenso a quella esperienza penso che possa fare meglio".