A Como tornano Modric e Rabiot. E Allegri rassicura tutti su Leao

Dopo la panchina iniziale di domenica a Firenze, il Milan ritroverà domani a Como dal primo minuto sia Luka Modric che Adrien Rabiot, i due leader indiscussi della mediana rossonera. Il croato è rimasto in panchina per 90' al Franchi, mentre il francese è entrato in campo al 60'. Max Allegri sa quanto è importante la gara contro i lariani e quindi, dopo il turnover visto contro la Fiorentina (sei cambi rispetto alla partita precedente contro il Genoa), torna a schierare i suoi titolarissimi.

RIECCO I LEADER - Il rientro di Modric e Rabiot è fondamentale perchè è innegabile che con loro in campo si vede un Milan diverso. Il loro arrivo nel centrocampo rossonero ha rivoluzionato la formazione milanista perchè ha portato esperienza, leadership, tecnica e forza fisica, tutte qualità che mancavano l'anno scorso. Insomma la mediana è migliorata sotto gli aspetti grazie al croato e al francese che devono prendere per mano i loro compagni di squadra in questo momento di leggera flessione del Diavolo.

LEAO OK - Domani a Como mancheranno Pavlovic, Gimenez e Fullkrug, mentre ci sarà regolarmente Rafael Leao. Le sue condizioni fisiche (infiammazione all'adduttore che rischia di trasformarsi in pubalgia) non lasciano tranquilli i tifosi del Milan, ma ci ha pensato Allegri in conferenza stampa a rassicurarli sul portoghese: "Leao sta bene". Il numero 10 milanista non è al 100%, ma sembra avvertire meno fastidio quando corre e questa è certamente una bella notizia. Toccherà a lui giocare dal primo minuto insieme a Christian Pulisic, con Christopher Nkunku pronto ad entrare a partita in corso.