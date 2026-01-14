Simone e il ritorno al Milan saltato nel 2018: "Dovevo far partire il progetto della seconda squadra. Poi in estate il club cambiò proprietà e..."

di Enrico Ferrazzi

Marco Simone, ex attaccante rossonero, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale è tornato a parlare di quando nel 2018 è stato vicino a tornare nel Milan come allenatore della seconda squadra milanista. Ecco le sue parole: "Se è vero che potevo tornare al Milan qualche anno fa? Sì, era il 2018 e Gattuso mi chiamò perché la proprietà cinese pensava alla squadra B e avrei dovuto far partire il progetto. Avevo anche firmato un precontratto, poi in estate saltò la società, subentrò Elliott e Leonardo non se la sentì di partire”.

Sul Milan di Arrigo Sacchi, Simone ha invece dichiarato: "Una squadra eccezionale, che giocava un calcio di un altro pianeta per l’epoca. Stare nello stesso spogliatoio di Gullit, Van Basten, Baresi, Maldini e tutti gli altri campioni che hanno segnato un’epoca per me era come essere finito in un sogno".