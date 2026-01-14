Simone esalta il Milan di Sacchi: "Una squadra eccezionale, che giocava un calcio di un altro pianeta per l’epoca"

Marco Simone, ex attaccante rossonero, ha raccontato alla Gazzetta dello Sport i suoi anni al Milan con Arrigo Sacchi come allenatore: "Una squadra eccezionale, che giocava un calcio di un altro pianeta per l’epoca. Stare nello stesso spogliatoio di Gullit, Van Basten, Baresi, Maldini e tutti gli altri campioni che hanno segnato un’epoca per me era come essere finito in un sogno.

21 marzo 1990? Milan-Malines, ritorno dei quarti di finale di Coppa dei Campioni a San Siro. Andiamo ai supplementari e arriva il mio momento. Parto in solitaria, dribblo un avversario, sento lo stadio vibrare e vedo Van Basten smarcarsi, ma senza chiedere palla. È come se Marco mi avesse aperto la strada per prendermi la gloria. Così mi presento davanti a un super portiere come Preud’homme e... segno. Un’emozione fortissima, i tre olandesi mi sollevano da terra. Sono sincero, ogni tanto vado a rivedermelo ancora adesso, quel gol”.