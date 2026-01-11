Braida non ha dubbi: "Al Milan manca un vero finalizzatore"
Intervistato da Tuttosport, Ariedo Braida, ex dirigente rossonero, ha parlato così del Milan attuale: "In questo momento pare che ai rossoneri occorra un vero finalizzatore. Ho visto far fatica contro squadre di metà classifica, contro cui non ha mai davvero trovato continuità. Cosa aggiungere? A volte la soluzione è difficile, complicata. Altre volte molto meno. Auguro al Milan, da milanista, di poter ottenere il meglio. Ma quel vuoto per ora è rimasto".
DOVE VEDERE FIORENTINA-MILAN
Data: domenica 11 gennaio 2026
Ora: 15.00
Stadio: Artemio Franchi di Firenze
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN
Web: MilanNews.it
SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Massa
Assistenti: Meli-Costanzo
IV Uomo: Rapuano
VAR: Maresca
AVAR: Chiffi
Gli ex
8 gennaio 1998, il Milan vince 5-0 il derby di Coppa Italia: Savicevic segna il suo ultimo gol rossonero
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
Fiorentina-Milan, le formazioni ufficiali: prima per Fullkrug dall'inizio. Rabiot, Modric e Leao in panchina
Fullkrug a DAZN: "Nessuna maledizione, per me il numero 9 significa fare gol. Allegri mi piace, sa come gestire le persone"
Franco OrdineRinnovo Maignan: recupero prezioso. Le critiche al gioco di Allegri: alcune giuste, altre in malafede
