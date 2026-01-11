Braida non ha dubbi: "Al Milan manca un vero finalizzatore"

Intervistato da Tuttosport, Ariedo Braida, ex dirigente rossonero, ha parlato così del Milan attuale: "In questo momento pare che ai rossoneri occorra un vero finalizzatore. Ho visto far fatica contro squadre di metà classifica, contro cui non ha mai davvero trovato continuità. Cosa aggiungere? A volte la soluzione è difficile, complicata. Altre volte molto meno. Auguro al Milan, da milanista, di poter ottenere il meglio. Ma quel vuoto per ora è rimasto".

DOVE VEDERE FIORENTINA-MILAN

Data: domenica 11 gennaio 2026

Ora: 15.00

Stadio: Artemio Franchi di Firenze

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Massa

Assistenti: Meli-Costanzo

IV Uomo: Rapuano

VAR: Maresca

AVAR: Chiffi