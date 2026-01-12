Paquetá vuole tornare in Brasile: trattativa tra West Ham e Flamengo

Stando a quanto rifersce Fabrizio Romano, Lucas Paquetá ha raggiunto un accordo con il Flamengo per il suo ritorno.

Il giornalista esperto di mercato racconta di come l'ex Milan voglia tornare in Brasile, al momento sono in corso le trattative tra il West Ham e il club brasiliano, visto che lato giocatore è tutto fatto.