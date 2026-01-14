Cuore Füllkrug, si allena nonostante il dolore: possibile convocazione per domani contro il Como

Niclas Füllkrug ha tanta voglia di giocare, nonostante il pesante e infortunio al dito del piede. Sì, perché il tedesco ha svolto quest’oggi l’allenamento (non tutto, ma buona parte) a Milanello pre partenza per Como, dove domani sera i ragazzi di Massimiliano Allegri saranno impegnati contro i comaschi di Fabregas. Eppure era stato lo stesso Max Allegri, in conferenza stampa oggi alle ore 12.00, ad annunicare il forfait dell'attaccante: "A Como non ci sarà. Difficile con il Lecce, speriamo con la Roma". Invece ecco la sorpresa.

NICLAS STRINGE I DENTI

Il centravanti rossonero ha deciso di allenarsi lo stesso, nonostante la dolorosa infrazione al dito del piede accusata contro la Fiorentina domenica. Un segnale, non solo a lui stesso ma forse anche ai propri compagni di squadra. Per questa maglia si suda e si lotta, anche in condizioni critiche. Se dopo l'allenamento di domattina non dovesse avere ulteriori fastidi, allora ci sarebbe la concreta possibilità che possa andare in panchina per la sfida del Sinigaglia contro il Como.

UN'ALTERNATIVA IN PIU'

Se domani Mister Allegri dovesse convocare Füllkrug, il reparto d'attacco rossonero avrebbe un'alternativa in più, seppur non al meglio e dalla panchina. Sì, perchè l'attacco milanista oggi come non mai ha bisogno di rifiato, di gol, di muscoli. Certezze che non possono essere contate sulle prestazioni, seppur positive in ottica gol e numeri da Pulisic e Leao, con il portoghese più dell'americano in difficoltà per i soliti e fastidiosi problemi all'aduttore. In quella che sarà una gara fisica, di sacrificio e attesa come quella che ci si aspetta domani contro il Como, poter contare su un giocatore come Niclas Füllkrug (e lo abbiamo visto a Firenze) potrebbe davvero essere una manna dal cielo viste le condizioni del Milan in attacco.