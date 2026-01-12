Braida: "Daniel Maldini alla Juve? L'anno giusto si può trovare anche così"

di Niccolò Crespi

Ariedo Braida, ex storico dirigente del Milan oggi vicepresidente del Ravenna, è intervenuto così a Tuttosport parlando di mercato e dei diversi colpi che le big in Serie A potrebbero fare prossimamente.

Tra i temi affrontati, ecco quello su Daniel Maldini. L’ex attaccante del Milan è infatti conteso tra Lazio e Juventus. Braida commenta così:

“Provo affetto per lui, e devo dire che ha dimostrato di essere un ragazzo con talento".

Ed in merito all'accostamento ai bianconeri spiega:

“L'anno giusto, quello magico, a volte si può trovare anche così".