Braida: "Daniel Maldini alla Juve? L'anno giusto si può trovare anche così"
MilanNews.it
Ariedo Braida, ex storico dirigente del Milan oggi vicepresidente del Ravenna, è intervenuto così a Tuttosport parlando di mercato e dei diversi colpi che le big in Serie A potrebbero fare prossimamente.
Tra i temi affrontati, ecco quello su Daniel Maldini. L’ex attaccante del Milan è infatti conteso tra Lazio e Juventus. Braida commenta così:
“Provo affetto per lui, e devo dire che ha dimostrato di essere un ragazzo con talento".
Ed in merito all'accostamento ai bianconeri spiega:
“L'anno giusto, quello magico, a volte si può trovare anche così".
