Caldara all'esperienza al Milan: "Il mio rimpianto più grande". Il motivo

Mattia Caldara, intervistato da Sky Sport, ha parlato anche sul suo arrivo al Milan. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni riprese da TMW: “Avevo bisogno di giocare in quel momento, non volevo sedermi: il Milan era la soluzione migliore e non essere riuscito a giocarmela al 100% è il più grande rimpianto che ho.

Avere infortuni così gravi nella prima stagione mi ha limitato, non ero più quello che ero prima, purtroppo è capitato al Milan e nel momento più importante della mia carriera: per questo è il mio rimpianto più grande”.