Contra e il gol nel derby del 2001: "Una grande emozione. Entrai al posto di Albertini e..."

vedi letture

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Cosmin Contra, ex terzino rossonero, è tornato a parlare del gol segnato all'Inter in un derby nel 2001: "Un primo tempo sofferto e chiuso sotto nel punteggio per 1-0 (rete di Ventola, ndr). Poi il mio ingresso in campo (al posto di Albertini, ndr) con compiti offensivi perché non giocai terzino destro, ma quasi esterno d’attacco con l’obiettivo di fare più cross che potevo: segnammo tre reti in sei minuti e centrammo un grande successo. Quante volte ho rivisto il mio gol? Qualcuna sì (ride, ndr) anche perché non mi è capitato spesso di segnare con il sinistro, io che ero destro naturale. Quella volta, invece, partì un tiro secco che finì all’incrocio dei pali.

È stata una grande emozione, lo ammetto, anche perché il derby a Milano non è una partita come le altre. Nei giorni precedenti si viveva un'atmosfera speciale. A Milanello venivano molti più tifosi e per strada tutti ti ricordavano quanto fosse importante battere i 'cugini'. Inevitabilmente sentivi di più la gara".

