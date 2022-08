Plizzari: "Il Milan resta il mio sogno e ai rossoneri devo tutto, ma ora sono a Pescara per dimostrare le mie qualità"

MilanNews.it

Alessandro Plizzari, ex portiere del Milan, si è così espresso a margine della sua prima presenza con il Pescara: "Il passato è alle spalle, quando il mio agente mi ha prospettato la possibilità di venire qui ho subito accettato perché credo che Pescara sia la piazza giusta per rimettermi in gioco. La maglia del Milan? Resta il mio sogno e ai rossoneri devo tutto. Con loro sono cresciuto e con loro sono arrivato a essere un calciatore professionista. Li ringrazierò sempre. Ma ora sono qui a Pescara pronto a dimostrare le mie qualità e per tornare ai miei livelli". Lo riporta ilcentro.it.