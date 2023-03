PSG ko contro il Rennes, Donnarumma: "Perdere così tante partite non mi rende felice

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan oggi al PSG, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match perso contro il Rennes questa sera: "La partita era difficile, ci mancavano tanti giocatori anche se non cerchiamo scuse: dobbiamo fare meglio e vincere per tutti quelli che ci seguono. Ora c'è la sosta, poi però dovremo tornare al nostro livello migliore. Settima sconfitta? Sì, va accettato. Bisogna approcciare meglio le partite, con più carattere e intensità. Abbiamo qualità ma non la mostriamo, perdere così tante partite non mi rende felice".