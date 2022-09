R. Rodriguez convinto: "A sinistra nella difesa a 3 sono tra i primi 3 in Italia"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ricardo Rodriguez, ex calciatore del Milan attualmente in forza al Torino, si è così espresso a 20min.sport, dopo gli impegni con la sua Svizzera, rispondendo ad una domanda sul suo nuovo ruolo da braccetto sinistro della difesa a 3 in cui gioca sia in nazionale che in granata: "Mi piace molto essere un difensore centrale. Nella posizione di sinistra della difesa a 3, mi considero tra i primi tre in Italia. Ma questo non significa che ho problemi a fare il terzino sinistro".