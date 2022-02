Rami segna più di Messi e lo stuzzica: "Sono in competizione con lui"

MilanNews.it

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Adil Rami, ex giocatore del Milan attualmente al Troyes, si è così espresso canzonando Messi per aver segnato, al momento, più di lui in Ligue1 (3 goal per il francese, 2 per l'argentino): "Per me è stato bello tornare in Ligue 1, un grande torneo. La gente sta apprezzando la mia professionalità, anche se alcuni avrebbero voluto nascondere questo lato, e mi sto divertendo. Sto segnando gol: sono in competizione con Messi!".