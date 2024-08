Rebic si rimette in gioco a Lecce. Ma, dopo il Milan, l'esperienza al Besiktas non è stata positiva

"Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano". Cantava così Antonello Venditti nel 1991, senza sapere poi che questa frase gli sarebbe stata rubata più e più volte per determinate situazioni. È il caso di Ante Rebic, attaccante che era svincolato dopo l'esperienza al Besiktas e che si è unito al Lecce di Pantaleo Corvino, lo stesso che nel 2013 lo portò a Firenze per farne di lui il centravanti del futuro della Fiorentina.

Superfluo dire che il croato non è mai stato ciò che ci si aspettava, almeno in Toscana. Le sue esperienza più significative in carriera le ha vissute all'Eintracht Francoforte e al Milan: in Germania ha giocato 100 partite e segnato 25 gol, in Italia ne ha disputate 123, trovando la via della rete 29 volte. Dal 2019-2020 ha fatto parte della rosa rossonera fino al 2022-2023, vincendo uno scudetto, poi ha deciso di emigrare in Turchia, rimettendosi ancora in gioco a Istanbul.

La domanda che in molti si staranno ponendo è: com'è andata l'ultima stagione di Rebic? A livello di squadra non è stata pessima perché comunque è riuscito a vincere una Coppa di Turchia, ma individualmente non poteva andare peggio. Il 30enne ha giocato 691 minuti, spalmati su 23 partite, di cui 15 in Super Lig, 2 in Coppa di Turchia, 3 in Conference League e 3 nei preliminari della stessa competizione, segnando un gol e fornendo 5 assist. C'è di più, nel finale ha saltato diverse gare per un'ernia del disco. I presupposti non sono dei migliori, ma chissà che Corvino non abbia ancora ragione.