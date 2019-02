RMC SPORT - F.Galli a MN: "Normale che Cutrone scalpiti. Piatek, Paquetà, Suso e Calhanoglu sono quelli che devono fare la differenza"

Durante la trasmissione “Milan News” su RMC Sport, l'ex rossonero Filippo Galli ha dichiarato:

Su Cutrone: "E' normale che un giovane come lui abbia sempre voglia di giocare. E' positivo che abbia questa voglia, lui è sempre stato così anche nelle giovanili che aveva il musone quando non giocava. E' importante gestirlo nel migliore dei modi. Ha comunque trovato sempre spazio nelle ultime gare. Deve continuare ad allenarsi al massimo per farsi trovare pronto quando Gattuso lo chiamerà in causa".

Sul momento del Milan: "Ha sempre cercato di trovare la giusta solidità difensiva. E' una squadra che difende bassa e cercare di ripartire, quando ha la palla invece fa il suo gioco. Raggiunta questa solidità, è importante creare anche tanto dal punto offensivo In avanti è arrivato un grande attaccante come Piatek che deve essere sfruttato. Piatek, Paquetà, Suso e Calhanoglu sono quelli che devono fare la differenza".

Sulla Coppa Italia: "Siamo troppo lontani, mancano due mesi e chissà come arriveranno le squadre al match di ritorno. E' troppo presto".