RMC SPORT - Gandini a MN: "Un grande Milan serve anche all'UEFA"

Durante la trasmissione “Milan News” su RMC Sport, Umberto Gandini, ex dirigente rossonero, ha spiegato come viene visto il Milan in Europa: "Il Milan ha uno status diverso rispetto agli altri club. Dal punto di vista di influenza, il Milan ha sempre avuto grande importanza, anche negli ultimi anni. Ora c'è una proprietà molto forte e solida, che porta la grande sua forza economica. Un grande Milan serve anche all'UEFA".